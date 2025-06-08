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Дэйгнолт: нет команды, в готовности которой я был бы уверен больше, чем в «Оклахоме»

Дэйгнолт: нет команды, в готовности которой я был бы уверен больше, чем в «Оклахоме»
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Главный тренер «Оклахома-Сити Тандер» Марк Дэйгнолт высказался в преддверии второго матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», который состоится завтра, 9 июня (3:00 мск).

НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
09 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нет команды, в готовности которой я был бы уверен больше, чем в нашей. Когда завтра начнётся матч, победит сильнейший. И мы сделаем всё возможное, чтобы этой командой были именно мы», — приводит слова Дэйгнолта официальный аккаунт лиги в социальной сети X.

Отметим, что в первой игре «Индиана» одержала победу со счётом 111:110 благодаря победному попаданию разыгрывающего и лидера «Пэйсерс» Тайриза Халибёртона.

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