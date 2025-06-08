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Легенда НФЛ Том Брэди перечислил любимых спортсменов, не отметив Леброна Джеймса

Легенда НФЛ Том Брэди перечислил любимых спортсменов, не отметив Леброна Джеймса
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Легендарный профессиональный игрок в американский футбол (НФЛ), выигравший семь Супербоулов, Том Брэди назвал своих любимых спортсменов, включив в список представителей разных видов спорта.

«Майкл Джордан был моим кумиром в детстве — он был невероятен. Конечно же, я обожал Коби Брайанта, да и сейчас его очень уважаю. Восхищаюсь спортивной страстью Тайгера Вудса. Мне нравится, чего добился Рори Макилрой. То, что делает Шохей Охтани, просто поразительно. Барри Бондс, который учился в той же школе, что и я, был моим любимым спортсменом в юности.

Я очень люблю Майкла Фелпса и Майкла Джонсона. Эйджа Уилсон из «Лас-Вегас Эйсес» — настоящая звезда, я обожаю её игру. Кейтлин Кларк и Энджел Рис — их противостояние сейчас особенно захватывает. Всё это действительно вдохновляет!» — цитирует Брэди Athlon Sports.

Примечательно, что в своём списке Том Брэди не упомянул Леброна Джеймса — одного из самых титулованных и узнаваемых баскетболистов современности, чьё имя часто фигурирует в аналогичных рейтингах. Несмотря на это, между спортсменами на протяжении многих лет сохранялись отношения взаимного уважения и поддержки. Они неоднократно публично поздравляли друг друга с достижениями и отмечали, что черпают вдохновение в успехах коллеги.

Джеймс называл Брэди образцом настоящего профессионализма и признавался, что восхищается его игрой. В свою очередь, Том Брэди не раз с юмором сравнивал себя с Леброном и отмечал их схожесть как выдающихся атлетов, а также адресовал форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» множество комплиментов.

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