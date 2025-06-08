Тренер «Индианы» Рик Карлайл ответил на критику жёсткости в современной НБА

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл высказался об эволюции трактовки допустимого физического контакта в современных правилах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«За последние полтора года, после изменений в трактовке правил, игра стала заметно жёстче. На мой взгляд, это верное направление. Вряд ли кому-то интересно наблюдать за матчем НБА, который превращается в трёхчасовой марафон штрафных бросков.

В лиге есть немало команд, умеющих защищаться чисто и практически не фолить — например, сразу вспоминается «Бостон». Мы же продолжаем работать над тем, чтобы свести количество нарушений к минимуму», — приводит слова Карлайла аккаунт NBA TV в социальной сети X.