Джейлен Уильямс заявил, что давление — привилегия, несмотря на неудачу в финале НБА

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс прокомментировал свою игру после первого матча в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который сложился для него неудачно.

«Я стараюсь воспринимать себя как неординарного игрока. Никогда не думаю о том, что это всего лишь мой третий сезон, потому что тогда могу начать искать оправдания. Мне нужно просто выходить на площадку и играть.

Давление — это привилегия. Мне нравится, когда на меня возлагают надежды. Честно говоря, я ощущал ответственность уже с прошлого года. А сейчас мы в финале, так что для меня по большому счёту ничего не изменилось», — цитирует Уильямса ESPN US.