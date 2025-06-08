Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Плюсы неоспоримы». Портал из США назвал предполагаемый пик Дёмина на драфте НБА — 2025

«Плюсы неоспоримы». Портал из США назвал предполагаемый пик Дёмина на драфте НБА — 2025
Комментарии

Аналитический аккаунт с новостями про баскетбол Point Made Basketball в социальной сети X (ранее Twitter) поделился мнением о российском баскетболисте Егоре Дёмине, который выставил свою кандидатуру на драфт НБА.

Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее

«Я думаю, что Егор Дёмин может быть выбран пятым на драфте. Есть ли у этого решения большой риск? Да. Но у него есть незаменимое сочетание габаритов и способностей для паса, а также потенциал стать стабильным снайпером благодаря его быстрой, повторяющейся манере игры. Его плюсы неоспоримы», — говорится в сообщении Point Made Basketball.

19-летний Дёмин в сезоне-2024/2025 выступал в студенческой американской лиге NCAA. По завершении сезона россиянин выставил свою кандидатуру на драфт НБА.

Сейчас читают:
NCAA уничтожит баскетбол в Европе? Оклад Дёмина-студента — для Евролиги почти приговор
NCAA уничтожит баскетбол в Европе? Оклад Дёмина-студента — для Евролиги почти приговор
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android