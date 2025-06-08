«Плюсы неоспоримы». Портал из США назвал предполагаемый пик Дёмина на драфте НБА — 2025

Аналитический аккаунт с новостями про баскетбол Point Made Basketball в социальной сети X (ранее Twitter) поделился мнением о российском баскетболисте Егоре Дёмине, который выставил свою кандидатуру на драфт НБА.

«Я думаю, что Егор Дёмин может быть выбран пятым на драфте. Есть ли у этого решения большой риск? Да. Но у него есть незаменимое сочетание габаритов и способностей для паса, а также потенциал стать стабильным снайпером благодаря его быстрой, повторяющейся манере игры. Его плюсы неоспоримы», — говорится в сообщении Point Made Basketball.

19-летний Дёмин в сезоне-2024/2025 выступал в студенческой американской лиге NCAA. По завершении сезона россиянин выставил свою кандидатуру на драфт НБА.