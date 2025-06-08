Гилджес-Александер — рекордсмен плей-офф НБА по домашним играм подряд с 30+ очками

26-летний канадский баскетболист Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции защитника, стал новым рекордсменом плей-офф североамериканской лиги после первого матча финальной серии с «Индианой Пэйсерс» (110:111).

Шей Гилджес-Александер завершил первую игру с 38 очками на своём счету. Это уже восьмой подряд домашний матч плей-офф, в котором он набирает не менее 30 очков.

Таким образом, согласно данным CrazyStats, он установил новый рекорд НБА, превзойдя достижения Майкла Джордана (в 1990-м) и Амаре Стадемайра (в 2005-м), у которых было по семь таких встреч подряд.