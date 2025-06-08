Гилджес-Александер — рекордсмен плей-офф НБА по домашним играм подряд с 30+ очками
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26-летний канадский баскетболист Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции защитника, стал новым рекордсменом плей-офф североамериканской лиги после первого матча финальной серии с «Индианой Пэйсерс» (110:111).
НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
06 июня 2025, пятница. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 111
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 17, Дорт - 15, Карузо - 11, Хартенштайн - 9, Холмгрен - 6, Уоллес - 6, Джо - 5, Уиггинс - 3, Джонс, Уильямс, Дженг, Митчелл, Уильямс
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 19, Топпин - 17, Тёрнер - 15, Халибёртон - 14, Нембард - 14, Несмит - 10, Макконнелл - 9, Матурин - 5, Брайант - 5, Шиппард - 3, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Шей Гилджес-Александер завершил первую игру с 38 очками на своём счету. Это уже восьмой подряд домашний матч плей-офф, в котором он набирает не менее 30 очков.
Таким образом, согласно данным CrazyStats, он установил новый рекорд НБА, превзойдя достижения Майкла Джордана (в 1990-м) и Амаре Стадемайра (в 2005-м), у которых было по семь таких встреч подряд.
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