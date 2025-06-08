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Журналист объяснил, почему «Лейкерс» должны обменять Леброна Джеймса

Журналист объяснил, почему «Лейкерс» должны обменять Леброна Джеймса
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Журналист Тайлер Уоттс объяснил, почему «Лос-Анджелес Лейкерс» необходимо обменять 40-летнего форварда Леброна Джеймса и сделать ставку на Луку Дончича с Остином Ривзом.

«Лос-Анджелес Лейкерс» должны всерьёз рассмотреть возможность обмена Леброна Джеймса в это межсезонье и сделать ставку на Луку Дончича. 40-летний Леброн по-прежнему показывает выдающиеся результаты и, скорее всего, воспользуется своим правом на получение контракта на $ 52,6 млн.

Потеря Леброна была бы болезненной, но Джеймс сдаёт позиции. Получить что-то до того, как он уйдёт на пенсию, — это положительный момент, поскольку «Лейкерс» пытаются выиграть чемпионат с Лукой в составе. Между Дончичем, Джеймсом и Ривзом есть разногласия», — приводит слова Уоттса Sporting News.

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