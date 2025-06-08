Аналитический портал рассказал о прогрессе Егора Дёмина в бросках

Аналитический канал про баскетбол Point Made Basketball в социальной сети X (ранее Twitter) рассказал, что российский игрок Егор Дёмин прогрессирует в той части, которая связана с броском.

«Это была просто открытая тренировка, но я снова и снова говорю о том, что, даже если бы результаты не были стабильными, Егор Дёмин был бы как минимум средним снайпером. Его форма стабильна и быстра, плюс он может бросать с различных дистанций», — говорится в сообщении Point Made Basketball в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Егор Дёмин провёл сезон-2024/2025 в студенческой американской лиге NCAA. По завершении сезона россиянин принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА, который пройдёт в ночь с 25 на 26 июня.