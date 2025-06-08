Миллиардер и владелец «Финикса» Ишбия испытывает проблемы с деньгами — источник

Журналист Зак Харпер рассказал, что у владельца контрольного пакета акций «Финикс Санз» Мэтью Ишбии есть трудности с деньгами.

«Люди понятия не имеют, что такое деньги. В прошлом году ходили слухи, что у владельца «Санз» может не быть денег. У Ишбии может не быть наличных… Есть вопросы по поводу его бизнеса и его ликвидности», — сказал Харпер в подкасте Basketball Illuminati.

Отметим, что для покупки «Финикса» Ишбия заложил более половины акций ипотечного гиганта в США, компании UWM Holdings Corp., в качестве обеспечения по кредитам, прежде чем купить команду НБА за рекордные $ 4 млрд.

Напомним, после покупки «Финикса» Ишбией клуб из Аризоны один раз вышел в плей-офф в 2024 году, проиграв в первом раунде «Миннесоте» со счётом 0-4.