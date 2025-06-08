Шейн Баттье: Леброн сделал дважды то, чего Джордан не смог бы сделать ни разу

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» Шейн Баттье вспомнил шестой матч финала Восточной конференции плей-офф 2012 года между «Майами» и «Бостон Селтикс», по итогам которого ныне лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отметился эффектным перформансом.

«Счёт по итогам матча? 98:79. Леброн, кстати, — помнишь его статистику в той игре? 45 минут на площадке, 45 очков. 19 попаданий из 26 бросков. Да-да, 19 из 26! Просто невероятно. И, между прочим, 15 подборов. Плюс пять передач — будто бы между делом. Честно говоря, это была величайшая игра, которую мне доводилось видеть. Сложно найти аргументы против этого. Учитывая важность момента, напряжение, исторический контекст. Дискуссии о том, кто лучше — Джордан или Леброн, будут идти вечно. И именно эта игра делает такой спор возможным. Я всегда выбираю Леброна — и вот почему.

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Это потому, что ты тогда набрал всего восемь очков? Леброн сделал дважды то, чего, на мой взгляд, Джордан не смог бы сделать ни разу: он выиграл два чемпионских титула НБА, когда стартовым тяжёлым форвардом у него был Шейн Баттье. Не верю, что Джордан бы с этим справился. Джордан был велик, но Леброн буквально тащил меня к победе. Груз ответственности никогда не был таким тяжёлым. Вот такая моя история, и я с неё не сверну», — рассказал Баттье в подкасте Pablo Torre Finds Out.