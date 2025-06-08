Обновлённый мок-драфт НБА 2025 года от издания CBS Sports. Дёмин в топ-11

Авторитетное издание CBS Sports представило обновлённый мок-драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2025 году. 19-летний российский защитник Егор Дёмин разместился на 11-й позиции.
Обновлённый мок-драфт НБА от издания CBS Sports:
1. Купер Флэгг — «Даллас Маверикс».
2. Дилан Харпер — «Сан-Антонио Спёрс».
3. Эйс Бэйли — «Филадельфия Сиксерс».
4. Вальдес Эджкомб-младший — «Шарлотт Хорнетс».
5. Тре Джонсон — «Юта Джаз».
6. Джеремайя Фирс — «Вашингтон Уизардс».
7. Кон Нуппель — «Нью-Орлеан Пеликанс».
8. Каспарас Якучионис — «Бруклин Нетс».
9. Каман Малуоч — «Торонто Рэпторс».
10. Коллин Мюррей-Бойлес — «Хьюстон Рокетс».
11. Егор Дёмин — «Портленд Трэйл Блэйзерс».