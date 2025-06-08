Обновлённый мок-драфт НБА 2025 года от издания CBS Sports. Дёмин в топ-11

Авторитетное издание CBS Sports представило обновлённый мок-драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2025 году. 19-летний российский защитник Егор Дёмин разместился на 11-й позиции.

Мок-драфт — это имитация драфта, в основном используемая в контексте спортивных лиг. Это процесс, когда спортивные аналитики, журналисты или фанаты выбирают игроков для команд, как будто они были бы реальным драфтом, но без реальных последствий.

Обновлённый мок-драфт НБА от издания CBS Sports:

1. Купер Флэгг — «Даллас Маверикс».

2. Дилан Харпер — «Сан-Антонио Спёрс».

3. Эйс Бэйли — «Филадельфия Сиксерс».

4. Вальдес Эджкомб-младший — «Шарлотт Хорнетс».

5. Тре Джонсон — «Юта Джаз».

6. Джеремайя Фирс — «Вашингтон Уизардс».

7. Кон Нуппель — «Нью-Орлеан Пеликанс».

8. Каспарас Якучионис — «Бруклин Нетс».

9. Каман Малуоч — «Торонто Рэпторс».

10. Коллин Мюррей-Бойлес — «Хьюстон Рокетс».

11. Егор Дёмин — «Портленд Трэйл Блэйзерс».