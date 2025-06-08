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Обновлённый мок-драфт НБА 2025 года от издания CBS Sports. Дёмин в топ-11

Обновлённый мок-драфт НБА 2025 года от издания CBS Sports. Дёмин в топ-11
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Авторитетное издание CBS Sports представило обновлённый мок-драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2025 году. 19-летний российский защитник Егор Дёмин разместился на 11-й позиции.

Мок-драфт — это имитация драфта, в основном используемая в контексте спортивных лиг. Это процесс, когда спортивные аналитики, журналисты или фанаты выбирают игроков для команд, как будто они были бы реальным драфтом, но без реальных последствий.

Обновлённый мок-драфт НБА от издания CBS Sports:

1. Купер Флэгг — «Даллас Маверикс».
2. Дилан Харпер — «Сан-Антонио Спёрс».
3. Эйс Бэйли — «Филадельфия Сиксерс».
4. Вальдес Эджкомб-младший — «Шарлотт Хорнетс».
5. Тре Джонсон — «Юта Джаз».
6. Джеремайя Фирс — «Вашингтон Уизардс».
7. Кон Нуппель — «Нью-Орлеан Пеликанс».
8. Каспарас Якучионис — «Бруклин Нетс».
9. Каман Малуоч — «Торонто Рэпторс».
10. Коллин Мюррей-Бойлес — «Хьюстон Рокетс».
11. Егор Дёмин — «Портленд Трэйл Блэйзерс».

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