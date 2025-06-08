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Чемпион НБА — о травме Джейсона Тейтума: Коби Брайанта никогда бы не выкатили на коляске

Чемпион НБА — о травме Джейсона Тейтума: Коби Брайанта никогда бы не выкатили на коляске
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Трёхкратный чемпион НБА и тренер многих команд в лиге Байрон Скотт рассказал, что отличало легенду «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта от других игроков, объяснив на примере с травмой лидера «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума.

«Один из моих любимых игроков в НБА, Джейсон Тейтум. Я имею в виду, он катался по полу. Вы могли увидеть агонию. Он оказался в инвалидном кресле. Сразу подумал: Коби никогда бы не выкатили на коляске.

С Коби не могло такого произойти. Когда он получил такую травму, встал, сделал два штрафных броска и ушёл. У него был порван ахилл, но он ушёл нормально. Вы больше никогда не увидите такого… ничего подобного», — сказал Скотт в программе Fast Break.

Напомним, Тейтум порвал ахиллово сухожилие в четвёртом матче второго раунда плей-офф НБА этого года с «Нью-Йорк Никс». «Кельты» проиграли сопернику со счётом 2-4 и вылетели из постсезона.

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