Грин рассказал о желании «Уорриорз» приобрести Дюранта в феврале 2025 года

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз», четырёхкратный чемпион НБА Дрэймонд Грин поделился историей про то, как руководство «воинов» хотело приобрести двукратного победителя лиги Кевина Дюранта из «Финикс Санз» в феврале 2025 года на фоне громкого обмена Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс» из «Даллас Маверикс».

«Я не мог поверить в обмен Дончича. Я думал, что Чаранию взломали. Когда это случилось, мы были на благотворительном турнире «Уорриорз» по покеру, и я увидел Джо Лэйкоба всего за 10 минут до того, как это официально стало известно. Я видел Джо, и он был в восторге. Это мой парень, мы вместе уже 13 лет в этой команде.

Лэйкоб сказал мне: «Дрэймонд, я думаю, мы постараемся заполучить Кевина Дюранта. Как будто это уже на финишной прямой. Это происходит, мы возвращаем Кевина Дюранта». Я такой: «О, чувак, началось. Поехали». И мы поговорили об этом, он такой: «Ты думаешь, это сработает?» Я уверенно сказал: «Конечно». Он уходит и через две минуты подбегает ко мне со словами: «Дрэймонд, Дрэймонд, я не должен был ничего говорить. Никому ничего не говори». Я заверил его: «Джо, я с тобой, я никому ничего не скажу», — приводит слова Грина издание Lakers Nation.