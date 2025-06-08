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«Он неприкосновенный». Николя Батюм назвал лучшего игрока в НБА и ФИБА

«Он неприкосновенный». Николя Батюм назвал лучшего игрока в НБА и ФИБА
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Французский форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Николя Батюм комплиментарно отозвался о сербском центровом «Денвер Нагегтс» Николе Йокиче.

«В финале Западной конференции 2023 года против «Лейкерс» — было безумие. Могло показаться, что [Йокич] выиграет в этом году. Он неприкосновенный. Лучший игрок в мире. Это был один из величайших забегов в плей-офф для одного игрока, особенно европейского игрока.

Дирк был номером один в 2011 году, но то, что он [Йокич] сделал в 2023-м, в тот момент заставило людей подумать: «Ладно, он тот самый парень».

Если вы смотрели Олимпиаду, да, сборная США была со Стефом и Леброном… Но лучшим на турнире был Йокич. Он, возможно, единственный парень за последнее время, который является лучшим в ФИБА и в НБА», — сказал Батюм в подкасте The Young Man and the Three.

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