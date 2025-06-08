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Чемпион НБА рассказал, какая суперзвезда может спасти Нико Харрисона от увольнения

Чемпион НБА рассказал, какая суперзвезда может спасти Нико Харрисона от увольнения
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Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Юдонис Хаслем объяснил, какой манёвр в межсезонье мог бы заставить забыть фанатов «Даллас Маверикс» о том, что генеральный менеджер «бродяг» Нико Харрисон обменял Луку Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Сколько лет Яннису [Адетокунбо], 30? По сути, самый расцвет сил. И я понимаю, каким бы великим ни стал Купер Флэгг, мы знаем, что из себя представляет Яннис. Они могли выгнать Нико [Харрисона] из города за то, что он обменял Луку. Но если бы он привёл Янниса, то никто бы ничего не сказал», — заявил Хаслем в подкасте The OGs.

Напомним, 2 февраля стало известно, что «Даллас» решил обменять Дончича на Энтони Дэвиса.

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