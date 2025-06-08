Эксперт сравнил действия тренера «Оклахомы» в финале НБА с неудачным ремонтом ворот

Североамериканский журналист и аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Зак Лоу на жизненном примере объяснил действия главного тренера «Оклахома-Сити Тандер» Марка Дэйгнолта в первом матче финала НБА 2025 года с «Индианой Пэйсерс».

«Это похоже на ситуацию, когда моя жена просит меня починить ворота в гараже, я пытаюсь, но в итоге только усугубляю проблему. Приходится звонить в сервис и объяснять: «Ворота перекосило, они заклинили». Вот именно так поступил Марк Дэйгнолт — он решил исправить то, что не было сломано», — сказал Лоу в рамках подкаста The Ringer.

Напомним, по ходу матча «Оклахома» вела с преимуществом в 15 очков, но в итоге проиграла встречу со счётом 110:111.