Видео: Йокич в Сербии сыграл с детьми в сепактакрау у бассейна

30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции центрового, во время своего отдыха в Сербии сыграл со своими детьми в разновидность сепактакрау у бассейна.

В сезоне-2024/2025 «Денвер» занял четвёртое место в Западной конференции, одержав 50 побед при 32 поражениях.

В первом раунде плей-офф «Наггетс» встретились с «Лос-Анджелес Клипперс» и одержали победу в серии со счётом 4-3. В 1/4 финала «Денвер» ждали победители Западной конференции из «Оклахома-Сити Тандер». Представители «Наггетс» уступили — 3-4.