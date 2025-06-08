Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: Йокич в Сербии сыграл с детьми в сепактакрау у бассейна

Видео: Йокич в Сербии сыграл с детьми в сепактакрау у бассейна
Комментарии

30-летний сербский профессиональный баскетболист Никола Йокич, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции центрового, во время своего отдыха в Сербии сыграл со своими детьми в разновидность сепактакрау у бассейна.

В сезоне-2024/2025 «Денвер» занял четвёртое место в Западной конференции, одержав 50 побед при 32 поражениях.

В первом раунде плей-офф «Наггетс» встретились с «Лос-Анджелес Клипперс» и одержали победу в серии со счётом 4-3. В 1/4 финала «Денвер» ждали победители Западной конференции из «Оклахома-Сити Тандер». Представители «Наггетс» уступили — 3-4.

Сейчас читают:
Шансов у Йокича сейчас нет. «Денвер» безжалостно сливает лучшего баскетболиста в мире
Шансов у Йокича сейчас нет. «Денвер» безжалостно сливает лучшего баскетболиста в мире
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android