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Экс-игрок НБА — о Коби Брайанте: каждый год он возвращался с чем-то новым

Экс-игрок НБА — о Коби Брайанте: каждый год он возвращался с чем-то новым
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейсон Ричардсон рассказал, что целеустремлённость и любовь к работе легендарного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта заставила его сильнее трудиться в межсезонье.

«У Коби был соревновательный дух, это была его натура. Каждый год этот парень возвращался с чем-то новым в своей игре… Каждый год он пытался найти что-то другое в себе или слабое место в своей игре.

После третьего или четвёртого года в лиге я понял: «Ладно, в межсезонье придётся хорошо поработать, чтобы подготовиться к встрече с Коби», — сказал Ричардсон в подкасте Пола Джорджа Podcast P.

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