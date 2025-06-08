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«Им придётся переплатить». Журналист — о вероятном обмене «Лейкерс»

«Им придётся переплатить». Журналист — о вероятном обмене «Лейкерс»
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Известный журналист Йован Буха назвал, кого придётся отдать «Лос-Анджелес Лейкерс» для того, чтобы выменять центрового «Даллас Маверикс» Дэниела Гэффорда.

«Им, вероятно, придётся переплатить. Это должны быть кто-то вроде Гейба Винсента и Далтона Кнехта, а также выбор в первом раунде драфта НБА за Гэффорда. И это много», — сказал Йован Буха в своём шоу на YouTube-канале Buha’s Block.

Отметим, что словенский разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич отлично взаимодействовал с Гэффордом, когда вместе выступали за «Даллас».

Напомним, «Даллас» после обмена Дончича не сумел пробиться в плей-офф НБА. Команда в стадии плей-ин сперва обыграла «Сакраменто» (120:106), но в битве за последнюю путёвку в постсезон уступила «Мемфису» (106:120).

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