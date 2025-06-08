В «Индиане» объяснили, почему не стали делать ставку на Сабониса и обменяли его

Генеральный менеджер «Индианы Пэйсерс» Чад Бьюкенен высказался по поводу обмена 2022 года, по итогам которого в команду из «Сакраменто Кингз» пришёл разыгрывающий Тайриз Халибёртон, а ушёл — центровой Домантас Сабонис.

«Наша команда оказалась на переломном этапе: не было молодого лидера, способного стать основой для будущего. Сабонис демонстрировал высокий уровень и результативность, но в современной НБА строить команду вокруг центрового, не обладающего статусом Йокича, — рискованная стратегия. Мы сосредоточились на поиске молодого разыгрывающего, хотя такие игроки — дефицитный ресурс.

Тайриз Халибёртон с его креативным подходом и умением читать игру стал идеальным выбором для системы Рика Карлайла. Его стиль соответствует нашей концепции: динамичный, универсальный баскетбол, который диктует современная лига», — цитирует Бьюкенена The Athletic.