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В «Индиане» объяснили, почему не стали делать ставку на Сабониса и обменяли его

В «Индиане» объяснили, почему не стали делать ставку на Сабониса и обменяли его
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Генеральный менеджер «Индианы Пэйсерс» Чад Бьюкенен высказался по поводу обмена 2022 года, по итогам которого в команду из «Сакраменто Кингз» пришёл разыгрывающий Тайриз Халибёртон, а ушёл — центровой Домантас Сабонис.

«Наша команда оказалась на переломном этапе: не было молодого лидера, способного стать основой для будущего. Сабонис демонстрировал высокий уровень и результативность, но в современной НБА строить команду вокруг центрового, не обладающего статусом Йокича, — рискованная стратегия. Мы сосредоточились на поиске молодого разыгрывающего, хотя такие игроки — дефицитный ресурс.

Тайриз Халибёртон с его креативным подходом и умением читать игру стал идеальным выбором для системы Рика Карлайла. Его стиль соответствует нашей концепции: динамичный, универсальный баскетбол, который диктует современная лига», — цитирует Бьюкенена The Athletic.

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