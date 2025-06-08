Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер рассказал о вероятном будущем Девина Букера

Инсайдер рассказал о вероятном будущем Девина Букера
Комментарии

Атакующий защитник Девин Букер, скорее всего, продлит контракт с «Финикс Санз» на два года и общую сумму $ 150 млн. Об этом сообщает североамериканский журналист и известный инсайдер Марк Стайн в своём блоге на Substack.

Примечательно, что 28-летний баскетболист сможет заключить эту сделку с 6 июля. Действующее соглашение, заключённое ещё в июле 2022 года, истекает в 2028-м. В сезоне-2024/2025 Букеру полагается $ 49,2 млн, а в 2025/2026 — $ 53,14 млн.

По итогам минувшего регулярного чемпионата «Финикс» не смог пробиться в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), одержав в общей сложности 36 побед при 46 поражениях. Также в лиге обсуждается возможный уход форварда Кевина Дюранта.

Сейчас читают:
Всё, что нужно знать про будущие обмены и контракты в НБА. LIVE
Live
Всё, что нужно знать про будущие обмены и контракты в НБА. LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android