Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский ответил, является ли Пистиолис более сильным тренером, чем Паскуаль

Гомельский ответил, является ли Пистиолис более сильным тренером, чем Паскуаль
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о главных тренерах команд-финалистов Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 ЦСКА и «Зенита» — Андреасе Пистиолисе и Хавьере Паскуале.

«Нет, нельзя сказать [в случае победы ЦСКА над «Зенитом», что Пистиолис лучше как тренер]. Паскуаль очень сильный специалист. Об этом говорят его достижения в прошлом, уверенная игра «Зенита» в регулярке, его изобретательность в выборе тактики.

У «Зенита» сейчас отличный состав, но есть противоречия в отношениях звёзд между собой и у некоторых с тренером. Командой становится сложно управлять в моменты, когда Бэйкон или Швед начинают считать, что только они могут спасти команду», — написал Гомельский в своём блоге.

Счёт в финальной серии 3-2 в пользу армейцев. Шестой матч состоится 9 июня, начало в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Финал
09 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Сейчас читают:
«Локомотив» — снова четвёртый, несмотря на сумасшедший старт. Разбираемся почему
«Локомотив» — снова четвёртый, несмотря на сумасшедший старт. Разбираемся почему
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android