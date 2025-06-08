Гомельский ответил, является ли Пистиолис более сильным тренером, чем Паскуаль

Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о главных тренерах команд-финалистов Единой лиги ВТБ в сезоне-2024/2025 ЦСКА и «Зенита» — Андреасе Пистиолисе и Хавьере Паскуале.

«Нет, нельзя сказать [в случае победы ЦСКА над «Зенитом», что Пистиолис лучше как тренер]. Паскуаль очень сильный специалист. Об этом говорят его достижения в прошлом, уверенная игра «Зенита» в регулярке, его изобретательность в выборе тактики.

У «Зенита» сейчас отличный состав, но есть противоречия в отношениях звёзд между собой и у некоторых с тренером. Командой становится сложно управлять в моменты, когда Бэйкон или Швед начинают считать, что только они могут спасти команду», — написал Гомельский в своём блоге.

Счёт в финальной серии 3-2 в пользу армейцев. Шестой матч состоится 9 июня, начало в 19:30 мск.