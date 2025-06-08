Бывший игрок «Голден Стэйт» рассказал о легендарной победе над «Далласом» в плей-офф НБА

Бывший игрок НБА Джейсон Ричардсон, выступавший за «Голден Стэйт Уорриорз», рассказал, как «воины», будучи восьмой сеяной командой в плей-офф НБА 2007 года в серии первого раунда одолели лучший клуб Западной конференции «Даллас Маверикс», который вёл за собой Дирк Новицки.

«Даже до того, как мы выменяли Бэрона Дэвиса, Стивена Джексона, Эла Харрингтона, Мэтта Барнса, мы всегда играли с «Далласом» на равных. Затем у нас появился Нелли [Дон Нельсон], который научил Дирка [Новицки] всему, что тот знал. Таким образом, у нас были ответы на вопросы, как играть против Дирка», — сказал Ричардсон во время подкаста Пола Джорджа Podcast P.

Напомним, «Голден Стэйт» оказался сильнее «Далласа» со счётом 4-2. «Бродяги» завершили регулярный чемпионат с 67 победами при 15 поражениях. В том году Новицки стал самым ценным игроком (MVP) НБА.