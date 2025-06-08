Чемпион НБА остался не согласен с заявлением Леброна в адрес Халибёртона

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации и чемпион лиги 2010 года в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Метта Сэндифорд-Артест (в прошлом Рон Артест) не согласился с утверждением форварда «озёрников» Леброна Джеймса в адрес разыгрывающего «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона.

Ранее Леброн назвал Халибёртона «головой змеи» в «Индиане», намекая на то, что Тайриз является центром притяжения всей команды.

«Голова змеи — тренер Карлайл при всём уважении. Тренер — это совершенно другой монстр. «Пэйсерс» становятся очень привлекательным местом», — написал Сэндифорд-Артест в социальной сети X (ранее Twitter).