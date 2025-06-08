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«Оклахома» — «Индиана»: текстовая трансляция второй игры финала НБА начнётся в 3:00 мск

«Оклахома» — «Индиана»: текстовая трансляция второй игры финала НБА начнётся в 3:00 мск
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В ночь с 8 на 9 июня состоится второй матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс». Начало встречи запланировано на 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию второй игры.

НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
09 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, «Оклахома» лидировала по ходу матча с преимуществом в 15 очков, но в заключительной четверти растеряла весь свой перевес. Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибёртон реализовал победный бросок за 0,3 секунды до финальной сирены, обеспечив «Пэйсерс» победу со счётом 111:110.

Второй матч финальной серии также пройдёт на домашней площадке «Оклахомы» — «Чизпик Энерджи-Арене».

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