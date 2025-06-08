«Оклахома» — «Индиана»: текстовая трансляция второй игры финала НБА начнётся в 3:00 мск

В ночь с 8 на 9 июня состоится второй матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Оклахома-Сити Тандер» и «Индианой Пэйсерс». Начало встречи запланировано на 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию второй игры.

Напомним, «Оклахома» лидировала по ходу матча с преимуществом в 15 очков, но в заключительной четверти растеряла весь свой перевес. Разыгрывающий «Индианы» Тайриз Халибёртон реализовал победный бросок за 0,3 секунды до финальной сирены, обеспечив «Пэйсерс» победу со счётом 111:110.

Второй матч финальной серии также пройдёт на домашней площадке «Оклахомы» — «Чизпик Энерджи-Арене».