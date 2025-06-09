«Я был худшим игроком НБА». Батюм рассказал, кто спас его карьеру

Французский баскетболист «Лос-Анджелес Клипперс» Николя Батюм рассказал, как главный тренер команды Тайрон Лю спас его карьеру.

«Тайрон Лю спас мою карьеру. Я был во Франции, разница во времени, я убирал гостиную и игрушки вместе с сыном, уже собирались ложиться спать, тут раздаётся звонок по телефону. Меня отчислили из команды, — вот как я об этом узнал.

Я подумал: «Ладно, завершу карьеру. Думал, что с меня хватит, кому я вообще нужен?» Команда, больше всего заинтересовавшаяся во мне, — «Клипперс». Мне позвонили все: Кавай [Леонард], Пол Джордж, Тайрон Лю.

В те последние два года [в составе «Шарлотт»], которые у меня были во время того ужасного контракта, я был худшим игроком в НБА. Но в первый же день [в «Клипперс»] Тайрон Лю сказал мне, что ему плевать на эти два года, ты будешь играть под моим руководством. И я начал, всё благодаря ему», — приводит слова Батюма NBA Analysis.