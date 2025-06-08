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В «Уралмаше» продлили контракт с серебряным призёром Олимпиады-2020

В «Уралмаше» продлили контракт с серебряным призёром Олимпиады-2020
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28-летний российский профессиональный баскетболист Кирилл Писклов, играющий на позиции защитника, продлил контракт с командой Единой лиги ВТБ «Уралмаш», о чём сообщила пресс-служба екатеринбургского коллектива.

Сезона-2025/2026 станет для Писклова шестым в форме «Уралмаша». Кирилл — серебряный призёр летних Олимпийских игр 2020 года в Токио в составе российской баскетбольной команды 3х3.

В минувшем сезоне Единой лиги игроки «Уралмаша» одержали 24 победы при 20 поражениях в 44 матчах и заняли пятое место в регулярке. В первом раунде плей-офф екатеринбургские баскетболисты проиграли «Локомотиву-Кубань» со счётом 1-3.

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