Гомельский высказался об увольнении Тибодо из «Нью Йорк Никс»

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий по поводу недавнего увольнения Тома Тибодо с поста главного тренера «Нью Йорк Никс».

«Тибодо — тренер, добившийся успехов, сделавший себе имя. Найти ему более качественную замену будет сложно. Считаю увольнение Тибодо преждевременным», — написал Гомельский в своём блоге.

Напомним, Тибодо привёл «Никс» к их первому финалу Востока за последние 25 лет, а также выводил их в плей-офф четыре раза на протяжении пяти лет с 50+ победами подряд впервые с 1990-х годов.

Свою последнюю игру под руководством Тибодо «Нью-Йорк Никс» провёл в ночь с 31 мая на 1 июня, где проиграл со счётом 108:125 «Индиане Пэйсерс» в рамках шестого матча финала Восточной конференции плей-офф НБА и уступил в серии со счётом 2-4.