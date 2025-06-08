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В НБА объяснили преимущества от возможного сотрудничества с Европой

В НБА объяснили преимущества от возможного сотрудничества с Европой
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Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер объяснил преимущества от перехода лиги на европейский рынок.

«Что также приходит на ум в плане расширения, так это потенциальная возможность создания других турниров по всему миру. Как вы знаете, около пяти лет назад мы создали лигу, соревнование существующих клубов, в Африке… Мы обсуждали возможность создания лиги в Европе. И я тоже рассматриваю это как форму расширения.

Мы считаем, что в Европе есть возможность радовать болельщиков — это не может не сказаться на европейском баскетболе, потому что большинство международных MVP, о которых я говорил, приезжают из Европы, так что там играют в баскетбол действительно высокого уровня, — но мы думаем, что там есть возможность лучше взаимодействовать с фанатами. Так что я тоже рассматриваю это как форму расширения, и это то, о чём мы тоже много думаем», — приводит слова Сильвера издание Sportsnet.

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