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«Тренер «Индианы» знает секрет». Гомельский — о победах «Пэйсерс» в концовках матчей

«Тренер «Индианы» знает секрет». Гомельский — о победах «Пэйсерс» в концовках матчей
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Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался об удачной игре команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Индиана Пэйсерс» в последние секунды матчей плей-офф сезона-2024/2025.

«Дух и характер победителей приходят со временем. Тренер Карлайл видимо знает секрет. Индиана не сдается и добывает вознаграждение», — написал Гомельский на своём сайте.

Игроки «Пэйсерс» на протяжении каждой серии в плей-офф сезона-2024/2025 добывали победу хотя бы в одном матче на последней секунде или под звук финальной сирены.

В последний раз звёздный защитник «Индианы» Тайриз Халибёртон принёс победу своей команде в первом матче финала с «Оклахомой-Сити Тандер» (111:110).

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