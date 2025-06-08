«Тренер «Индианы» знает секрет». Гомельский — о победах «Пэйсерс» в концовках матчей

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался об удачной игре команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Индиана Пэйсерс» в последние секунды матчей плей-офф сезона-2024/2025.

«Дух и характер победителей приходят со временем. Тренер Карлайл видимо знает секрет. Индиана не сдается и добывает вознаграждение», — написал Гомельский на своём сайте.

Игроки «Пэйсерс» на протяжении каждой серии в плей-офф сезона-2024/2025 добывали победу хотя бы в одном матче на последней секунде или под звук финальной сирены.

В последний раз звёздный защитник «Индианы» Тайриз Халибёртон принёс победу своей команде в первом матче финала с «Оклахомой-Сити Тандер» (111:110).