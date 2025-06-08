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Никола Вучевич рассказал, почему игроки НБА живут в отелях под псевдонимами

Никола Вучевич рассказал, почему игроки НБА живут в отелях под псевдонимами
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Центровой «Чикаго» Никола Вучевич рассказал о забавном нюансе из жизни профессионального баскетболиста Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Многие игроки действительно заселяются в отели под вымышленными именами. Это связано с тем, что любой может позвонить в отель и попросить соединить его с номером игрока. Чтобы избежать лишнего внимания — просьб о билетах, предложений сделать ставки и прочего — мы используем псевдонимы. Иногда это даже вызывает улыбку.

Раньше я регистрировался под именами Хавьера Пасторе и Роберта Левандовского, но со временем решил сменить подход и стал выбирать более необычные варианты, вроде Чендлера Бинга из сериала «Друзья» или имён супергероев.

Порой персонал отеля или ресторана замечал этот небольшой розыгрыш, видя имя в счёте, и не мог сдержать смех. Особенно это случалось, когда я был «Чендлером» — имя сразу выдавало мою маленькую игру», — приводит слова Вучевича Basketball Sphere.

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