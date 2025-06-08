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Бывший одноклубник Леброна Джеймса назвал причину его долголетия в НБА

Бывший одноклубник Леброна Джеймса назвал причину его долголетия в НБА
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» (2006, 2012, 2013) Юдонис Хаслем высказался о своём бывшем одноклубнике лёгком форварде Леброне Джеймсе, который в данный момент выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Несомненно, у меня нет никаких сомнений, друг. Мы сами смогли в этом убедиться. Я доверяю делу, а не возрасту. Я не верю словам окружающих, я верю в то, что человек делает. Это мой главный принцип, который я передаю своим детям: не слушайте меня, смотрите на результат. А работа, которую проделал этот человек, не оставляет у меня ни малейших сомнений — он будет продолжать играть на высоком уровне.

Ещё один сезон… Почему бы и нет? Если ты вкладываешься в себя, если по-настоящему тренируешься — почему бы и нет? Мы часто говорим о полезных привычках, но для Брона на этом этапе — это уже не просто привычки, это образ жизни», — рассказал Хаслем в рамках собственного подкаста.

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