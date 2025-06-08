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Валерий Лиходей выделил преимущество ЦСКА над «Зенитом» в финале Единой лиги

Валерий Лиходей выделил преимущество ЦСКА над «Зенитом» в финале Единой лиги
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Бывший форвард ряда клубов Единой лиги ВТБ Валерий Лиходей высказался по поводу нынешней финальной серии плей-офф между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом» (3-2). Шестая встреча состоится 9 июня.

Единая лига ВТБ . Финал
09 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Перед стартом финальной серии я полагал, что ЦСКА станет чемпионом, сейчас остаюсь при том же мнении. Армейцы и «Зенит» — соперники равные. Но ЦСКА выглядит чуть стабильнее, есть ощущение, что они могут в нужный момент немножко прибавить. Поэтому, вполне вероятно, ЦСКА станет в шестом матче чемпионом. Дома играют — самый подходящий момент.

Потому что в противном случае потом уже всё будет не так легко. В седьмом матче придётся в два раза больше усилий прилагать, чтобы добиться цели. Но не думаю, что у ЦСКА есть проблемы с настроем, они должны сейчас собраться. Тем более на кону чемпионский титул», — цитирует Лиходея «Матч ТВ».

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