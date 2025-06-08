Дженнингс объяснил, почему Тейтум не выглядит лидером, как старые звёзды «Бостона»

Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Брэндон Дженнингс конкретизировал свои январские высказывания в адрес лёгкого форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума.

«Я говорил, что Тейтум — самый мягкий из всех суперзвёзд «Селтикс», но я никогда не утверждал, что он не великий игрок. Просто меня задело то, что Джейлен Браун получает звания MVP финала и финала Восточной конференции, хотя именно Тейтум должен быть лидером команды и блистать в решающие моменты. Это похоже на ситуацию, если бы «Лейкерс» вышли в финал, а MVP получил бы не Шак, а Коби — сразу возникли бы вопросы, а действительно ли Шак так хорош, если в самый важный момент не он был лучшим.

Для суперзвезды «Селтикс», учитывая ту жёсткость и характер, которые всегда отличали эту команду — вспомните Макхэйла, Ларри Бёрда, Кевина Гарнетта и других — это был особый уровень бойцовского духа. Но всё это не отменяет того, что Тейтум — выдающийся баскетболист. Просто если говорить о том, каким должен быть лидер «Селтикс», — заявил Дженнингс в рамках подкаста Шакила О'Нила.