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«Просто молодёжь». Билл Картрайт пояснил, почему не испытывал восхищения Майклом Джорданом

«Просто молодёжь». Билл Картрайт пояснил, почему не испытывал восхищения Майклом Джорданом
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Бывший центровой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный чемпион лиги Билл Картрайт рассказал о совместном выступлении с легендарным Майклом Джорданом в «Чикаго Буллз».

«Мне казалось, что он хороший, молодой, яркий игрок. Часто спрашивают, каково было играть против Майкла. Но для меня настоящими героями всегда были те, кого я видел в детстве, против кого играл сам, когда был молод. Все остальные — это просто молодёжь. Я не мог восхищаться молодыми игроками, потому что видел, как играли Джон Хэмилтон, Боб Кузи, а с Биллом Расселлом познакомился ещё в школе.

Так что меня должны были впечатлить эти новые ребята? Да ладно вам. Я, конечно, умею ценить талант, и, безусловно, у Майкла был феноменальный талант — это я признаю и очень уважаю. И, конечно, я всегда любил побеждать», — рассказал Картрайт во время подкаста своего бывшего партнёра по команде Стейси Кинга.

Тот самый Картрайт:
Майкл Джордан раздражал всех вокруг. Но лишь один не прогнулся под его натиском
Майкл Джордан раздражал всех вокруг. Но лишь один не прогнулся под его натиском
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Новости. Баскетбол
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