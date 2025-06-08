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Телохранитель Месси применил подкат против легенды НБА в благотворительном матче

Телохранитель Месси применил подкат против легенды НБА в благотворительном матче
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Яссин Чуэко, личный телохранитель звёздного нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси, принял участие в ежегодном благотворительном матче, организованном легендами футбола Роналдиньо и Роберто Карлосом.

В команде соперников Чуэко выступал 51-летний член Зала славы баскетбола и ФИБА, а также MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2005 и 2006 годах канадец Стив Нэш. В одном из игровых эпизодов в борьбе Чуэко применил подкат, довольно грубо нарушив правила на Нэше.

Чуэко — бывший спецназовец армии США, имеющий боевой опыт в Ираке и Афганистане, владеющий боевыми искусствами и участвовавший в нескольких боях ММА.

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