Телохранитель Месси применил подкат против легенды НБА в благотворительном матче

Яссин Чуэко, личный телохранитель звёздного нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси, принял участие в ежегодном благотворительном матче, организованном легендами футбола Роналдиньо и Роберто Карлосом.

В команде соперников Чуэко выступал 51-летний член Зала славы баскетбола и ФИБА, а также MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2005 и 2006 годах канадец Стив Нэш. В одном из игровых эпизодов в борьбе Чуэко применил подкат, довольно грубо нарушив правила на Нэше.

Чуэко — бывший спецназовец армии США, имеющий боевой опыт в Ираке и Афганистане, владеющий боевыми искусствами и участвовавший в нескольких боях ММА.