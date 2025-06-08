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Лука Дончич сравнил системы подготовки баскетболистов в Европе и США

Лука Дончич сравнил системы подготовки баскетболистов в Европе и США
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Разыгрывающий и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич подчеркнул разницу между молодёжным баскетболом в Европе и США.

«Мадридский «Реал» — действительно уникальный клуб. Но в целом в Европе подходы схожи. Мы не проводили по пять матчей в неделю — обычно у нас было не больше одного-двух матчей за выходные. Большую часть времени занимали тренировки, и мне это очень нравилось. Сначала мы уделяли 30–45 минут отработке базовых технических навыков. Затем переходили к различным игровым упражнениям: играли четыре на три, три на два, два на три.

Нужно было учиться читать игру и моментально реагировать на происходящее. В Европе на этом делают особый акцент — нас учили мыслить на площадке и понимать баскетбол», — рассказал Дончич в рамках подкаста Mind the Game.

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