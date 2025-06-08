Виктор Вембаньяма засветил бритую голову во время визита в шаолиньский монастырь

Французского центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму заметили с бритой головой во время его визита в монастырь Шаолинь — соответствующее фото появилось в социальной сети X.

Фото: x.com/SpursGDP

Фото: x.com/SpursGDP

Напомним, в регулярном сезоне-2024/2025 у Вембаньямы был диагностирован тромбоз глубоких вен правого плеча. Это произошло вскоре после звёздного уикенда НБА. В последние недели перед этим игрок заметно уступал в форме — жаловался на усталость и одышку.

Первоначально врачи связывали эти симптомы с обычной аллергией, однако после нескольких дней отдыха выяснилось, что ситуация намного серьёзнее. Несмотря на это, в «Сан-Антонио» уверены, что баскетболист будет готов к началу тренировочного лагеря перед сезоном-2025/2026.