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Леброн назвал ключевой недостаток американского баскетбола в сравнении с европейским

Леброн назвал ключевой недостаток американского баскетбола в сравнении с европейским
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отметил разницу между европейским и американским юношеским баскетболом.

«Самое существенное различие заключается вот в чём: в Европе основное внимание уделяется развитию базовых навыков и понимания игры, тогда как в Америке акцент делается просто на постоянную игру. Многие дети здесь не растут как игроки — они лишь участвуют в матчах. Как отметил Лука, здесь практически не отрабатывают ситуации с численным преимуществом.

В Европе игроки учатся читать игру и своевременно отдавать передачи. Здесь же молодые баскетболисты считают, что всегда должны пытаться пройти сквозь двойную опеку и набрать очки любой ценой. Такой подход мешает им по-настоящему понять суть игры», — рассказал Джеймс в рамках подкаста Mind the Game.

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