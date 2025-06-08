«Никогда не вмешивался». Леброн раскрыл свою философию воспитания сыновей Бронни и Брайса

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился подробностями тренировок своих сыновей, Бронни и Брайса, и ответил на вопрос о своём вмешательстве в работу их наставников.

«Я никогда не вмешивался в работу тренеров моих детей. Начиная с того времени, когда Бронни только начинал свой путь, и до его нынешнего этапа, а теперь и когда Брайс готовится к Аризоне [в NCAA], я ни разу не приходил на тренировки, чтобы сидеть и наблюдать, как используется мой сын.

Я никогда не звонил тренерам, чтобы обсуждать что-то. Я всегда говорил: тренируйте моего сына так, как считаете нужным. Надеюсь, вы будете требовать от него даже больше, чем от остальных ребят», — поделился Джеймс в рамках подкаста Mind the Game.