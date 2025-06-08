Адетокунбо посетил матч Лиги наций по волейболу между сборными Бразилии и Италии

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо посетил матч Лиги наций по волейболу между сборными Бразилии и Италии. Греческий баскетболист был замечен на первом ряду среди зрителей встречи.

Матч завершился уверенной победой итальянских спортсменок со счётом 3:0.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Как сообщалось ранее, греческий баскетболист провёл встречу с руководством «Милуоки», на которой стороны обсудили его будущее в команде. По предварительным данным, 30-летний Адетокунбо решил остаться в «Бакс» и не стал требовать обмена.

Напомним, Яннис выиграл чемпионат североамериканской лиги с «Милуоки» в 2021 году. Однако в нынешнем плей-офф «Бакс» уступили «Индиане Пэйсерс» в первом раунде со счётом 1-4.