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Американец Айзея Уэйли покинул «Локомотив-Кубань»

Американец Айзея Уэйли покинул «Локомотив-Кубань»
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Краснодарский «Локомотив-Кубань» в социальных сетях объявил об уходе американского тяжёлого форварда Айзеи Уэйли. У американца завершился срок действия контракта, продлевать его клуб не стал.

Уэйли присоединился к команде перед стартом сезона-2024/2025 и провёл за краснодарский клуб 57 матчей в Единой лиге. В среднем Уэйли набирал 8,1 очка, совершал 5,2 подбора и отдавал 0,9 результативной передачи за 20:43 минут игрового времени. Также в прошедшем сезоне американский форвард занял второе место в рейтинге игроков по количеству блок-шотов — 1,1 за матч.

«Благодарим Айзею за время, проведённое в «Локо», и игру, подарившую яркие эмоции болельщикам! Желаем не останавливаться на достигнутом и прогрессировать столь же быстрыми темпами. Спасибо, Айзея. От души желаем удачи в дальнейшей карьере!» — гласит сообщение пресс-службы команды.

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