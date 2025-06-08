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Ведищев сохранит пост главного тренера «Локомотива-Кубань» — источник

Ведищев сохранит пост главного тренера «Локомотива-Кубань» — источник
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Главный тренер и президент краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев планирует остаться на своём посту, сообщает телеграм-канал «Перехват» со ссылкой на свои источники.

При этом, как сообщает источник, в тренерском штабе «Локомотива-Кубань» планируются изменения. Изменения в штабе затронут Романа Семернинова — многолетний ассистент в штабах кубанцев и главный тренер сборной России U20 покинет свой пост. Кроме того, в клуб вернётся бывший тренер структуры железнодорожников Богдан Богданов.

Напомним, президент и главный тренер «Локомотива» Андрей Ведищев после окончания сезона анонсировал «значительные изменения» в составе. На вопрос, продолжит ли он тренировать, Андрей Владимирович ответил, что пока ещё не принял решение.

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