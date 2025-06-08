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«Олимпиакос» обыграл «Панатинаикос» и стал чемпионом Греции

«Олимпиакос» обыграл «Панатинаикос» и стал чемпионом Греции
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Греческий «Олимпиакос» одержал победу в четвёртом матче финальной серии чемпионата Греции с «Панатинаикосом». Встреча завершилась победой «Олимпиакоса» со счётом 85:71. Таким образом, «Олимпиакос» одержал победу в серии со счётом 3-1 и стал чемпионом Греции.

«Олимпиакос» стал чемпионом Греции в 15-й раз в своей истории. Рекордсменом чемпионата Греции является «Панатинаикос», становившийся чемпионом страны 40 раз. В этом сезоне «Панатинаикос» защищал титул.

Напомним, финальная серия неоднократно сопровождалась различными скандалами. В частности, был отложен третий матч серии в связи с инцидентами между клубами во время и после первого и второго матчей.

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