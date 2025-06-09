«Самая важная игра сезона». Тренер «Зенита» Паскуаль — о шестом матче финала ЕЛ с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от предстоящего шестого матча финальной серии плей-офф с московским ЦСКА. Шестой матч серии состоится в понедельник, 9 июня.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 09 июня 2025, понедельник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Впереди у нас, пожалуй, самая важная игра сезона. Мы должны сыграть так, как играли в течение всего сезона. Необходимо быть сосредоточенными и не терять концентрацию с первой до последней секунды, не допуская большого количества потерь.

Нужно действовать уверенно как в защите, так и в нападении. В этом случае мы сможем рассчитывать на благоприятный исход. Наша цель — вернуть серию в Санкт-Петербург», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт санкт-петербургского «Зенита».

ЦСКА ведёт в серии со счётом 3-2 и находится в одном выигранном матче от очередного чемпионского титула.