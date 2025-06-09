Леброн Джеймс иронично прокомментировал заявления о недостатке у него мастерства

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс иронично высказался по поводу критику в свой адрес.

«Я сталкиваюсь с этим постоянно: захожу в соцсети и читаю — «У Леброна недостаточно мастерства». И при этом я сам сижу здесь с пятьюдесятью миллиардами набранных очков», — рассказал Джеймс во время подкаста Mind the Game.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, Леброн Джеймс, скорее всего, активирует опцию игрока и продолжит выступать за «Лейкерс» в следующем сезоне с зарплатой $ 52,6 млн.

Ранее обсуждалась возможность его выхода на рынок свободных агентов для подписания нового контракта с «Лос-Анджелесом».