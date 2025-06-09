«Огромная ошибка». Нельсон обрушился с критикой на «Даллас» после обмена Дончича на Дэвиса

Член Зала славы баскетбол, бывший тренер и игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дон Нельсон прокомментировал резонансный обмен, по итогам которого разыгрывающий Лука Дончич перешёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», а бигмен Энтони Дэвис — в «Даллас Маверикс».

«Я надел новые кроссовки от Nike, выпущенные для Луки, и делаю это в знак протеста против его обмена из «Далласа». Считаю, что руководство клуба совершило огромную ошибку, решившись на этот обмен», — заявил Нельсон во время пресс-конференции в рамках финальной серии плей-офф НБА.

Китайский любитель забил несколько «трёшек» через игрока НБА: