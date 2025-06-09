Джекири ответил, помогло ли его удаление ЦСКА победить «Зенит» в пятом матче финала ЕЛ

Центровой московского ЦСКА Тони Джекири высказался по поводу своего удаления во время пятого матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом».

— Тренер ЦСКА Андреас Пистиолис сказал на пресс‑конференции после пятого матча, что твоё удаление стало ключевым моментом встречи, потому что команда сплотилась в сложный момент. Согласишься?

— Не знаю. Понятно, команда нашла способ победить, нашла в себе энергию. Может быть, потому, что меня не было, парни сыграли более сплочённо и сражались. Горжусь ими, не могу передать своего счастья за них. Потому что в той ситуации я поступил так, как не следовало поступать. Я был нужен команде. Хорошо, что в конце концов мы победили и все были счастливы.

Спасибо парням, ведь это был важный момент для меня, команды, для всей серии. Мне надо быть более собранным, не позволять эмоциям возобладать надо мной. Если, действительно, моё удаление помогло, я готов так поступать в каждом матче. Но, если серьёзно, нам теперь предстоит полностью выложиться в понедельник, — приводит слова Джекири «Матч ТВ».