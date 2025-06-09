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Шей Гилджес-Александер — 12-й игрок в истории НБА с 3000 очками за сезон, включая плей-офф

Шей Гилджес-Александер — 12-й игрок в истории НБА с 3000 очками за сезон, включая плей-офф
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В данный момент проходит второй матч в рамках финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимает «Индиану Пэйсерс». На момент написания новости счёт на табло — 47:29 в пользу домашней команды.

НБА — плей-офф . Финал. 2-й матч
09 июня 2025, понедельник. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
3-я четверть
82 : 64
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Джонс, Дорт, Уильямс, Холмгрен, Уильямс, Карузо, Джо, Дженг, Уиггинс, Уоллес, Митчелл, Уильямс, Хартенштайн
Индиана Пэйсерс: Халибёртон, Матурин, Топпин, Нембард, Брайант, Макконнелл, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Несмит, Шиппард, Тёрнер, Сиакам

Примечательно, что во время встречи разыгрывающий и лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер преодолел рубеж в 3000 очков за сезон-2024/2025 с учётом матчей плей-офф. Таким образом, он стал лишь 12-м игроком в истории лиги, которому удалось достичь этого показателя.

Ранее подобное достижение покорялось таким баскетболистам, как Майкл Джордан, Уилт Чемберлен, Боб Макаду, Элджин Бэйлор, Джеймс Харден, Карим Абдул-Джаббар, Кевин Дюрант, Коби Брайант, Рик Бэрри, Шакил О'Нил и Лука Дончич.

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