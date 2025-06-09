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Анастасия Косу вышла на 59 секунд в матче WNBA. Россиянка дважды промахнулась с игры

Анастасия Косу вышла на 59 секунд в матче WNBA. Россиянка дважды промахнулась с игры
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Сегодня, 9 июня, завершился очередной матч в регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором между собой сыграли «Даллас Уингз» и «Миннесота Линкс». Игра завершилась со счётом 81:65 в пользу «Миннесоты».

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Примечательно, что за «Линкс» выступает 20-летняя российская баскетболистка Анастасия Олаири Косу, выбранная на недавнем драфте WNBA под общим 15-м номером. Сегодня она вновь появилась на паркете — это уже её четвёртый выход в нынешнем сезоне, хотя на площадке она провела всего 59 секунд.

За отведённое время Косу не набрала очков, дважды промахнувшись с игры, однако сумела отметиться одним блок-шотом. Стоит отметить, что для «Миннесоты» эта победа стала девятой подряд на старте сезона, а сама Анастасия в общей сложности провела на площадке семь минут.

В свою очередь, другая россиянка Мария Клюндикова также получила игровое время в сегодняшнем матче, проведя на площадке три минуты. За это время она набрала одно очко с линии штрафных, сделала два подбора и отметилась одним блок-шотом.

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